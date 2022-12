Delhi MCD Election Result 2022: MCD जीत के बाद, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़, देखें वीडियो

नई दिल्ली: दिल्ली एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का राज हो गया है और दिल्ली नगर निगम के अभी तक आए नतीजों में आम आदमी पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर चुकी है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया है। इसके बाद से मीम्स खुब तेजी से वायरल हो रहा है।

आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल कि जबकि भाजपा 104 सीटें जबकि कॉग्रेंस का एक 9 और अदर का 7 सीटें जीत हासिल की।

