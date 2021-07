इस बार पद्म पुरस्कारों के लिए सिर्फ स्वास्थ्यकर्मियों के ही नाम भेजे जाएंगें : अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। Delhi News दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) ने स्वतंत्रता दिवस (Independence day) पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए चयन प्रक्रिया में के बारे में बड़ा ऐलान किया है। अपनी योजना का खुलासा करते हुए बताया कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के दौरान जान की बाजी लगाकर जनता की सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स को विशेष सम्मान दिलाने में सहयोग करने की बात कही है।

केजरीवाल ने यह ऐलान मंगलवार को वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस दौरान बताया कि हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार पद्म पुरस्कारों(Padma awards ) के लिए केंद्र को नाम भेजेगी ,लेकिन इस बार सिर्फ डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों के होंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक ईमेल आईडी (padmaawards.delhi@gmail.com) जारी की है। उन्होंने बताया जिस पर जनता खुद उन डॉक्टरों के नाम बता सकती है, जिन्होंने कोरोना के दौरान शानदार काम किया है।

Time to honour those who saved us from corona | Press Conference LIVE https://t.co/mEkwsEPw9q

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 27, 2021