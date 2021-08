शर्मनाक : राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, वेल में पहुंचे सदस्य और रूल बुक सभापति के आसन के तरफ फेंका

किसान आंदोलन (Farmer protest) को लेकर मंगलवार को मानसून सत्र (Monsoon Session) में राज्यसभा (Rajya Sabha) में विपक्षी दलों(Opposition Party) के नेताओं ने मंगलवार को जमकर हंगामा( Uproar) किया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेता वेल में पहुंचे (members reached the Well) और डेस्क पर चढ़कर सभापति के आसन (Speaker's podium) की तरफ रूल बुल भी फेंक(Rule Book Was Thrown ) दी।