रेप मामले में टीवी अभिनेता को दिल्ली पुलिस ने पुणे से गिरफ्तार, जानिए कौन हैं वो …

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में दर्ज बलात्कार के एक मामले (Rape Case) में टीवी अभिनेता आशीष कपूर (Ashish Kapoor) को पुणे से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 33 वर्षीय अभिनेता आशीष कपूर (Ashish Kapoor) पर 27 वर्षीय महिला के साथ रेप (Rape) करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत दर्ज की थी कि आशीष ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

सूत्रों के मुताबिक, पीड़िता और आशीष की मुलाकात कुछ साल पहले टेलीविजन के एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, और फिर अभिनेता ने शादी का वादा किया था। पीड़िता का आरोप है कि अभिनेता ने उसका शारीरिक शोषण (Physical Abuse) किया और बाद में शादी से मुकर गया। शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइंस थाने में सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की एक विशेष टीम ने जांच के बाद आशीष कपूर (Ashish Kapoor) को पुणे में उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं, और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

आशीष कपूर (Ashish Kapoor) कई टीवी धारावाहिकों में काम कर चुके हैं और मनोरंजन जगत में जाना-पहचाना नाम हैं। पुलिस ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गोपनीयता बरती जा रही है। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग की है। जांच में अन्य संभावित गवाहों से भी पूछताछ की जा रही है।