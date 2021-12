केजरीवाल पर सिद्धू का बड़ा वार,बोले- दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स से करवा रही है बंधुआ मजदूरी

नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress Chief Navjot Singh Sidhu) रविवार को दिल्ली सरकार (Delhi Government) के अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) के धरने में शामिल हुए है। बता दें कि ये अतिथि शिक्षक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के आवास के बाहर स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं।

धरने पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने नारे भी लगाए। उन्होंने नारा लगाया, ‘ऊंची दुकान फीके पकवान। इस प्रदर्शन में ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन (All India Guest Teachers Association) नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) का साथ दे रही है। सिद्धू ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) कहां है? दिल्ली में 22 हजार गेस्ट टीचर्स से बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जा रहा है। उनसे दिहाड़ी मजदूरी करवाई जा रही है। नीति बनाकर विकास करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मायाजाल बिछा रखा है और मैं इनका रेत का महल तोड़कर जाऊंगा।

सिद्धू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पंजाब में आकर टीचर्स को लालच दे रहे हैं ,लेकिन वो पहले ये बताएं कि दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के लिए उन्होंने क्या किया है? बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब पहुंचकर टीचर्स के साथ धरना दिया था। इस दौरान केजरीवाल ने वादा किया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही टीचर्स को परमानेंट कर दिया जाएगा।

नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu) ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल है। दिल्ली सरकार में 1031 स्कूल हैं जबकि केवल 196 स्कूलों में प्रिंसिपल हैं। 45 फीसदी शिक्षक पद खाली हैं और 22,000 गेस्ट टीचर्स द्वारा दैनिक वेतन पर स्कूल चलाए जा रहे हैं, हर 15 दिनों में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है।

In 2015 there were 12,515 job vacancies for teachers in Delhi but in 2021 there are 19,907 job vacancies of teachers in Delhi. While AAP Govt is filing up vacant posts through guest lecturers !!

