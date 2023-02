Delhi to Mumbai in 12 hours : जानें भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे की खासियत

Delhi to Mumbai in 12 hours : सफर में दूरी के कारण लगने वाले समय से यात्रा बोझिल लगने लगती है। देश को आज सबसे लंबे एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी, 2023 को दोपहर 3 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड (Delhi-Dausa-Lalsot section) का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Expressway) के 246 किलोमीटर के हिस्से को 12,150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है और उम्मीद है कि दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3 घंटे कर दिया जाएगा। 1,386 किमी का दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा और सबसे उन्नत एक्सप्रेसवे होगा और दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा का समय 24 घंटे से 12 घंटे का आधा होगा।

एक ट्वीट में, पीएमओ ने उल्लेख किया, “नए भारत” में विकास, विकास और कनेक्टिविटी के इंजन के रूप में उत्कृष्ट सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण पर पीएम मोदी का जोर देश भर में चल रहे कई विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे के निर्माण से महसूस किया जा रहा है।

Tomorrow, 12th February, PM @narendramodi will be in Dausa, Rajasthan where he will inaugurate and lay the foundation stone of projects worth over Rs. 18,100 crores. After that he will be in Karnataka to take part in Aero India 2023 on the 13th. https://t.co/8ooCtGUcVq

