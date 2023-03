Delhi Viral Video : जापानी युवती को मनचलों ने जबरदस्ती लगाया रंग, सिर पर फोड़ा अंडा, लड़की ने जड़ा थप्पड़

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में होली पर्व एक जापानी महिला के लिए भयावह यादें बनकर रह गईं। होली मनाने के लिए एक 22 साल की जापानी लड़की दिल्ली पहुंची थी। तभी उस पर लड़कों का एक ग्रुप टूट पड़ा।

Delhi Viral Video: A video of a Japanese woman allegedly being harassed by men during Holi celebration had gone viral. Miscreants forcefully applied color to Japanese girl, boiled egg on her head, girl slapped pic.twitter.com/WTPpD4eszT

— santosh singh (@SantoshGaharwar) March 10, 2023