मुंबई के ‘टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर’ से टेस्ला मॉडल Y की डिलीवरी शुरू, जानिए किसको मिली पहली कार

Tesla (Model Y) first Delivery in India: मुंबई के ‘टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर’ से पहली टेस्ला कार की डिलीवरी शुक्रवार, 5 सितंबर को हुई। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित शोरूम से मॉडल Y की पहली डिलीवरी प्राप्त की। मुंबई में भारत के पहले ‘टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर’ का उद्घाटन इसी साल 15 जुलाई को हुआ था।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और भारत की पहली टेस्ला कार (मॉडल Y) प्राप्त करने पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा, ‘मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भारत की पहली टेस्ला कार, मॉडल वाई खरीदने का मौका मिला। राज्य के परिवहन मंत्री के रूप में, मैंने इसे खरीदने की कोशिश की और इसमें सफल रहा। महाराष्ट्र सरकार हमेशा पर्यावरण के अनुकूल कारों को सड़कों पर लाने की कोशिश करती है।’

सरनाईक ने आगे कहा, ‘मैं पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए जन जागरूकता लाना चाहता हूं। राज्य सरकार अगले 10 वर्षों में सड़कों पर अधिकतम संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करता है, हमने ऐसे वाहनों के मालिकों को भी सुविधाएं प्रदान की हैं… मैंने अपने पोते के लिए यह कार खरीदी है, ताकि जन जागरूकता हो।’

अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी ने 11 अगस्त को दिल्ली में अपना दूसरा एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करके भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी में यह एक्सपीरियंस सेंटर एयरोसिटी इलाके में वर्ल्डमार्क 3 पर स्थित है। यह आगंतुकों को भारत में पेश किए गए टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों को देखने का अवसर प्रदान करेगा। इससे पहले गुरुवार को एक एक्स पोस्ट में, टेस्ला इंडिया ने ऐलान किया था कि मॉडल Y की डिलीवरी जल्द ही दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में शुरू होगी। पोस्ट में लिखा है, “मॉडल Y की डिलीवरी जल्द ही शुरू होगी।”