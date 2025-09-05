Deoria News : रील का नशा युवकों के लिए बना जानलेवा, बाइक पहले महिला से भिड़ी, फिर ट्रक से टकराई, तीन की मौत

कसया। यूपी (UP) के देवरिया जिले (Deoria District) के कसया रोड पर शुक्रवार सुबह बाइक पर रील बनाते समय हादसे में तीन की मौत हो गई, जबकि एक किशोर घायल हो गया है। सभी शहर के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार बाइक पर रील बनाते समय हादसा हुआ है। बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने हुए थे। घटना से मृतकों के मोहल्लों में शोक की लहर दौड़ गई है।

सुबह करीब आठ बजे दो युवक व एक किशोर एक ही बाइक पर बैठक शहर से कसया रोड (Kasya Road) की ओर जा रहे थे। मालवीय रोड ओवरब्रिज (Malviya Road Overbridge) से उतरते समय उनकी बाइक अनियंत्रित हो कर सड़क किनारे बैठी मुन्नी पत्नी पारस से टकरा गई। इसके बाद बाइक सवार सड़क पर जा रहे ट्रक से भिड़कर घायल हो गए। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इस बीच किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज (Maharishi Devraha Baba Medical College) की इमरजेंसी में पहुंचाया।

जहां चिकित्सकों ने सिंधी मिल कॉलोनी (Sindhi Mill Colony) निवासी मुन्नी देवी 40 वर्ष पत्नी पारस को मृत घोषित कर दिया। वहीं पिड़रा निवासी किशन चौहान 18 वर्ष पुत्र भूपेंद्र चौहान और रघवापुर निवासी अनूप प्रसाद (19 वर्ष) पुत्र पिंटू प्रसाद को मृत घोषित कर दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शहर कोतवाल इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह (City Kotwal Inspector Vinod Kumar Singh) ने बताया कि ओवरब्रिज से उतरते समय तीनों बाइक सवार रील बना रहे थे। इस बीच महिला को टक्कर मारते हुए ट्रक से जा भिडे़। इसमें महिला समेत दो युवकों की मौत हो गई।