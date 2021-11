Desi Jugad video: अपनी गाय को घुमाने का शख्स ने निकाला गजब रास्ता, देखते ही सर पकड़ लेंगे आप

दरअसल, इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जाता है कि शख्स अपनी गाय को दूर ले जाने के लिए एक जगह का जुगाड़ लगता है। इस शख्स ने गाय को दूर ले जाने के लिए न तो कोई टेंपो का यूज़ किया न ही किसी प्रकार की चार-पहिया वाहन इस्तेमाल। उसने अपनी दो पहिया वहन पर ही गाय को दूसरी जगह ले गया। हो गए न हैरान, लेकिन है। यकीनन न हो तो आप खुद वीडियो देख सकते हैं।

Cow is riding on bike, first time, must watch pic.twitter.com/xJlYmGvsfP

— Ram ramji (@RajeshLathigara) September 18, 2020