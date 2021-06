Pearl V Puri की रिहाई पर भड़के आसाराम के भक्त, कहा- एक्टर को बेल-संत को जेल

मुंबई: टेलीविज़न जगत के लोकप्रिय अभिनेता पर्ल वी पुरी को मंगलवार को रिहाई मिल गई है। पर्ल पर नाबालिग से रेप के आरोप लगे हैं। पर्ल वी पुरी को वसई सेशन कोर्ट ने जमानत दी है। अभिनेता को लगभग 11 दिन तक जेल में रहने के पश्चात् जमानत मिली है। हाल ही में अभिनेता को एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अभिनेता को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि अभिनेता के खिलाफ सबूत हैं। मगर अब फिर भी जब अभिनेता को जमानत मिल गई है तो आसाराम बापू के भक्त इस बात पर नाराज हो गए हैं। आसाराम के भक्तों का पर्ल की जमानत पर गुस्सा फूटा है।

Sant Shri Asharamji Bapu was not granted bail even once in 8 years under the POCSO Act and in the second case, actor Pearl V Puri was granted bail in just 12 days. wow re judiciary. #एक्टर_को_बेल_संत_को_जेल #WednesdayMotivation #wednesdaythought pic.twitter.com/VxRF9pWoyD

आसाराम के भक्त न्यायपालिका पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। आसाराम भी काफी वक़्त से नाबालिक बच्ची के साथ रेप के आरोप में जेल हैं। ऐसे में उनके श्रद्धालुओं का आरोप है जब पर्ल को रिहाई मिल सकती है तो आसारामपू को क्यों नहीं। जानिए कैसे आसाराम के श्रद्धालुओं ने सोशल मीडिया पर क्रोध निकाला है।

Heights of Injustice with an Innocent Sant Shri Asharamji Bapu.

POCSO ACT is MISUSED

GIRL'S CERTIFICATES states she is MAJOR.

Whereas Rapist Pearl V Puri got bailed under POCSO ACT.

Why Partiality?

Why dates for Innocent #Bapuji and Bail for Rapist?#एक्टर_को_बेल_संत_को_जेल pic.twitter.com/yGzDj0bboc

— Dr.Geetika (@DrGeetika6) June 16, 2021