डीजीपी ने यूपी पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य व मेंटल हेल्थ चेकअप कराकर उपलब्ध कराने का दिया निर्देश

DGP directed to make available health and mental health checkup of police personnel उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने एक आदेश जारी कर कहा कि जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था व अन्य महत्वपूर्ण ड्यूिटियों के परिणाम स्वरूप पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य एवं मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। इसको देखते हुए पत्र जारी कर सभी जिलों में पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य एवं मेंटल हेल्थ पर समुचित ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया है।