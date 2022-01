Dharmendra ने आधी रात को किया ट्वीट, फैंस बोले- इतनी रात को जागना ठीक नहीं...

मुंबई: बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहतें हैं। धर्मेन्द्र के आज भी लाखों करोड़ो फैंस इनकी पोस्ट का इंतजार करते रहतें हैं। वहीं धर्मेंद्र (Dharmendra) अपने फैंस को कमेंट बॉक्स पर तुरंत प्यार भरा जवाब दे देते हैं।

आपको बता दें, मंगलवार यानी बीती रात को भी जब धर्मेंद्र (Dharmendra) सोशल मीडिया पर वक्त गुजार रहे थे, कि तभी एक फैन ने उन्हें देर रात तक सोशल मीडिया पर वक्त बिताने को लेकर टोकना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं फैन ने उन्हें याद दिलाया कि अब उन्हें सो जाना चाहिए।

फैन की इस बात पर एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने भी उसे जवाब दिया। फैन ने जब धर्मेंद्र (Dharmendra) को ऑनलाइन देखा तो कहा- ‘इतनी रात को जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है सर सो जाइए।’ फैन ने धर्मेंद्र के देर रात किए गए पोस्ट पर कमेंट किया था। ऐसे में धर्मेंद्र (Dharmendra) ने भी जवाब देते हुए कहा- ‘नींद के भी अपने ही नखरे होते हैं। अक्षय, कभी कभी बर्दाश्त करने पड़ते हैं, अब सो जाऊंगा।’

pic.twitter.com/2MliFv66mU Nalini ji , you are blessed 🙏 your loving kids know what is good for them .. Thanks, for this clip . A well written song by Raja Mehndi Ali khan and very well composed by Madan Mohan……but badly edited. Being a new comer, I tried to justify…….

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) January 4, 2022