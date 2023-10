Dharmendra Viral Video: 87 की उम्र में साइकिल वर्कआउट करते नजर आये धर्मेंद्र, फैन्स ने दिया गजब रिएक्शन

Dharmendra Viral Video: इंडस्ट्री के दिग्गज स्टार धर्मेंद्र 87 साल की उम्र में साइकिल वर्कआउट कर इंटरनेट पर आग लगा दी। इस उम्र में भी वह फिटनेस का इतना ख्याल रख रहे हैं ये देखकर फैंस काफी हैरान हैं. 2 दशक से इंडस्ट्री पर राज करने वाले धर्मेन्द्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहतें हैं.

आपको बता दें बेटे दिन धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया अकाउंट पर साइकिल वर्कआउट करते हुए वीडियो शेयर किया. वीडियो में 87 की उम्र में एक्टर का जोश देखने लायक है। इस उम्र में भी वह पूरे डेडिकेशन के साथ वर्कआउट कर रहे हैं. वीडियो में धर्मेंद्र ने नीली पैंट के साथ प्रिंटेड टी-शर्ट पहनी थी. इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन पर लिखा, “दोस्तों, आप सभी को प्यार से.”

इस वीडियो में धर्मेंद्र बता रहे हैं कि वह अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारी में जुटे हैं और जल्द ही इसकी शूटिंग करेंगे. हालांकि उन्होंने फिल्म के नाम का कोई ऐलान नहीं किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि वह पिछले एक घंटे से साइकलिंग कर रहे हैं और फिलहाल अपनी नई फिल्म के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं.

Friends, With love to you all. pic.twitter.com/ISKdA3ubgQ

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) October 11, 2023