Dhoni Breaking: देखें बेटी और पत्नी के साथ कहां जाते दिखें भारत के पूर्व महान कप्तान धोनी

Dhoni Breaking: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2021 के फेज 2 की तैयारियों के लिए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई पहुंच गए हैं। धोनी फेज-1 में अपने परिवार के बिना सीएसके के बायो बबल में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार उनके साथ पत्नी साक्षी(Sakshi) और बेटी जिवा(Jeeva) भी चेन्नई पहुंची हैं।

आईपीएल 2021 फेज-2 का पहला मैच मुंबई इंडियंस(MI) और सीएसके के बीच ही खेला जाना है, जो 19 सितंबर को होगा। आईपीएल 2021 का पहला फेज अप्रैल-मई के बीच भारत में खेला गया था। बायो बबल में कोरोना पॉजिटिव(Positive) केस आने के बाद इसको बीच में ही स्थगित करना पड़ा था। फेज-2 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच युनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में खेला जाना है।

Thala dhoni landed in chennai🔥🕺#dhoni #MSDhoni #msdian pic.twitter.com/Bi9KvOZjpz

