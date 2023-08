‘आप मुझे World Cup में देखेंगे’, टीम इंडिया के विकेटकीपर के बयान से मचा हड़कंप

ICC World Cup 2023 : आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन इसी साल 5 अक्टूबर से होना है, जिसके लिए भारत समेत तमाम टीमें तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम में खिलाड़ियों का खेलने का ऐलान अभी नहीं किया गया। ये एशिया कप में खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी हद तक निर्भर करेगा। इसी बीच भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने अपने एक बयान से सभी को चौंका दिया है।

दरअसल, एक सवाल के जवाब में दिनेश कार्तिक ने सोशल मीडिया पर लिखा, “आप मुझे वर्ल्ड कप जरूर देखेंगे इस बात को तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं।’ इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 2022 टी20 विश्व कप टीम में जगह बनाकर कार्तिक ने सबको चौंकाया था। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम में बतौर फिनिशर जगह बनाई थी लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए।

You’ll see me in the World Cup for sure is what I can say 😉 https://t.co/nzzXzGbiki

— DK (@DineshKarthik) August 8, 2023