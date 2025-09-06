  1. हिन्दी समाचार
  3. अंडरवल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर निदेशक राम गोपाल वर्मा ने किया पोस्ट- फैंस कर रहे आलोचना

फिल्म निदेशक राम गोपाल वर्मा को टीचर्स डे पर एक पोस्ट करना भारी पर गया। अब उनके फैंस जमकर आलोचना कर रहे है। फिल्म निदेशक ने टीचर्स डे पर एक्स पर पोस्ट कर हुए लिखा कि अमिताभ बच्चन, ब्रूस ल और श्रीदेवी जैसे सितारों को अपना गुरु बताया है। वहीं इस पोस्ट में उन्होने अंडरवल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होने लगी।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। फिल्म निदेशक राम गोपाल वर्मा को टीचर्स डे पर एक पोस्ट करना भारी पर गया। अब उनके फैंस जमकर आलोचना कर रहे है। फिल्म निदेशक ने टीचर्स डे पर एक्स पर पोस्ट कर हुए लिखा कि अमिताभ बच्चन, ब्रूस लीऔर श्रीदेवी जैसे सितारों को अपना गुरु बताया है। वहीं इस पोस्ट में उन्होने अंडरवल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी नाम लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होने लगी।
टीचर्स डे के मौके पर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भी एक्स हैंडल पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कुछ हस्तियों के नाम भी अपने पोस्ट में मेंशन किए। अमिताभ बच्चन, ब्रूस ली, श्रीदेवी जैसे सितारों के को अपना गुरु बताया। मगर इसके बाद ही विवाद खड़ा गया। क्योंकि इसमें एक नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का था। इस पर लोगों ने उनकी खटिया खड़ी कर दी और जमकर आलोचना की। उन्होंने शिक्षक दिवस के मौके पर पोस्ट लिखा मैं जो कुछ भी बना और जो भी फिल्में बनाईं उन सभी महान लोगों को मेरा सलाम है। मुझे कुछ बनने के लिए प्रेरित किया, जो भी मैं आज हूं और जो भी फिल्में मैंने बनाईं, उन्हें बनाने के लिए इन्सपायर किया। इनमें अमिताभ बच्चन, स्टीवन स्पीलबर्ग, ऐन रैंड, ब्रूस ली, श्रीदेवी और दाऊद इब्राहिम शामिल हैं। उन्होने सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी।

फैंस कर रहे कड़ी अलोचना

एक्स पर पोस्ट करने के बाद ही राम गोपाल वर्मा की अलोचना होना शुरू हो गई। दाऊद का नाम लिखने पर यूजर्स भड़क गए। एक ने कहा कि दाऊद के टीचर को भी वाकई गर्व होना चाहिए, क्योंकि एक टीचर न सिर्फ दुनिया में सबसे ऊपर रहना सिखाता है, बल्कि कभी-कभी अंडरवर्ल्ड में भी रहना सिखाता है।

राम गोपाल वर्मा ने 2002 में बनाई थी दाऊद पर फिल्म

बता दें कि निदेशक राम गोपाल वर्मा ने 2002 में फिल्म डी- कंपनी का डायरेक्शन किया था, जो दाऊद इब्राहिम के गिरोह की असली कहानी पर आधारित थी। फिल्म में अजय देवगन, मोहनलाल, विवेक ओबेरॉय, मनीषा कोइराला, अंतरा माली और सीमा बिस्वास नजर आए थे।

