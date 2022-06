America’s Abortion law पर भड़की Divyanka Tripathi, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर छिड़ी बहस

America’s abortion laws: दिव्यंका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) ‘ये है मोहब्बतें’ से घर-घर लोकप्रिय हुईं. वे बेबाकी से महिलाओं के अधिकारों को लेकर अपनी बात रखती रही हैं. जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात को लेकर फैसला सुनाया गया तो वे काफी खफा हो गईं. उन्होंने दुख जताते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है.

दिव्यंका महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं और अपने मन की बात कहती हैं. उन्हें जो सही लगता है, उसके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करती हैं. उन्होंने इस बार भी ऐसा ही किया जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया.

दिव्यंका ट्विटर पर आईं और लिखा कि भले यह दुनिया के दूसरी तरफ हो रहा है, फिर भी वे इससे प्रभावित हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए. एक्ट्रेस का ट्वीट वायरल हो रहा है. उन्होंने ट्वीट किया, ‘यह दुनिया के दूसरी तरफ हो रहा है, मुझ पर इसका असर हुआ है. उन्होंने इसे फिर से न खोने के लिए सालों पहले कड़ा संघर्ष किया था!’ दिव्यंका की राय से सहमत दिखे लोग.

It's happening on the other side of the world…I'm still affected. They fought hard for it years back not to lose it again!

Women from whichever ethnicity or nation, we are one and women should have a right to decide. #womenrightsarehumanrights https://t.co/hEtVQsVPfN

— Divyanka T Dahiya (@Divyanka_T) June 25, 2022