Divyansh and Manuraj बने India’s Got Talent Season 9 के विनर, एक्ट्रेस बोली- जोड़ी पहले दिन से आउटस्टैंडिग

Winners of India’s Got Talent Season 9: इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 9 (India’s Got Talent Season 9) के विनर दिव्यांश (Winner Divyansh) और मनुराज बन गए हैं। इशिता फर्स्ट रनर अप (Ishita First Runner Up) रहीं। इस शो को रैपर बादशाह, मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir), किरण खेर और शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) जज कर रहे थे।

फिनाले में हीरोपंती 2 की स्टार कास्ट टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff), तारा सुतारिया (Tara Sutaria) और नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) के साथ कई और सेलेब्स भी शामिल हुए। आपको बता दें, दिव्यांश और मनुराज की जोड़ी वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल के फ्यूजन को परफॉर्म करती थी।

IGT सीजन 9 के फाइनल में द डिमोलिशन क्रू, स्टंट ग्रुप वॉरियर स्क्वॉड, बॉम्ब फायर क्रू, इशिता विश्वकर्मा, ऋषभ चतुर्वेदी ने जगह बनाई। इन सभी ने इस सीजन में जबरदस्त परफार्मेंस दी है। जबलपुर की इशिता को इस सीजन में जजेस ने छोटी लता नाम दिया। वहीं ग्रुप वॉरियर स्क्वॉड ने अपनी हर परफार्मेंस में स्टंट्स से ऑडियंस के साथ-साथ जजेस को भी हैरान कर दिया। 26 लोगों से मिलकर बना द डिमोलिशन क्रू सीजन का सबसे बड़ा ग्रुप रहा।

शो के फिनाले के बाद जज किरण खेर ने कहा, यह जोड़ी पहले दिन से ही आउटस्टैंडिंग थी। मैं दिव्यांश और मनुराज के लिए बहुत खुश हूं। उनके सभी प्रयास सफल हुए और आज उन्हें इंडियाज गॉट टैलेंट के इस सीजन का विनर घोषित किया गया। मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है और मैं उन्हें उनके भविष्य के शुभकामनाएं देती हूं। वहीं, शिल्पा शेट्टी ने कहा कि इस सीजन के विनर को ऑडियंस ने चुना है। दिव्यांश और मनुराज का टैलेंट इंटरनेशनल लेवल का है।