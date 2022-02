Doha : विदेश मंत्री एस जयशंकर मिले कतर के अपने समकक्ष से, चांसरी भवन की आधारशिला रखी

Doha: विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को कतर की राजधानी दोहा के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कतर के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी संग मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने अफगानिस्तान के घटनाक्रम सहित वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति पर भी बातचीत की।

Unveiled the foundation stone of the new Embassy complex in Doha. Thank DPM and FM @MBA_AlThani_ for gracing the ocassion.

Confident that the new chancery complex will meet the aspirations of the Indian community in Qatar. pic.twitter.com/yjZlZ5Z71a

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) February 9, 2022