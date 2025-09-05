Health Tips : पैर और कमर दर्द को साधारण समझने की भूल न करें, इस बीमारी का दे रहा संकेत

आजकल लोग काम में व्यस्त होने के कारण अपने सेहत पर ध्यान नहीं दें पा रहे हैं। ऐसे उन्हे कई तरह की बीमारियां घेर रहीं हैं। किडनी की बीमारी भी उन्हीं में से एक है। किडनी हमारे शरीर का एक जरूरी अंग है। ये खून को पंप करता है और शरीर की सफाई करता है। अगर इसमें जरा सी भी खराबी आ जाए तो ये अपने काम नहीं कर पाता है। वहीं खानपान न ढंग से हो पाने के कारण किडनी स्टोन की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। ये दिक्कत होने पर किडनी में मिनरल्स और सॉल्ट के छोटे-छोटे टुकड़े बन जाते हैं, जो काफी दर्दनाक होता है।
किडनी स्टोन क्या है?
आपको बता दें कि किडनी स्टोन दरअसल छोटे-छोटे क्रिस्टल्स के गुच्छे होते हैं, जो आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट (पेशाब की नली) में मिनरल्स और दूसरे तत्वों से बनते हैं। ज्यादातर स्टोन अपने-आप पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन जब ये मूव करते हैं तो काफी दर्द हो सकता है। अगर स्टोन अपने आप बाहर न निकले या फिर ब्लॉकेज (रुकावट) पैदा करे, तो डॉक्टर को उसे तोड़ने या निकालने की जरूरत पड़ सकती है।
ऐसे बनते हैं स्टोन
ये स्टोन मिनरल्स, एसिड और सॉल्ट से किडनी के अंदर बनते हैं। ये कभी बहुत छोटे (रेत के दाने जितने) हो सकते हैं और कभी बहुत बड़े (गोल्फ बॉल से भी बड़े, बड़े स्टोन की प्रॉबलम बहुत कम देखने को मिलता है। किडनी स्टोन को रेनल कैल्कुली या नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। अगर स्टोन छोटा है, तो कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें स्टोन है। ये आसानी से यूरिन के साथ निकल जाते हैं। लेकिन बड़े स्टोन यूरिनरी नली (यूरेटर) में फंस सकते हैं, जिससे पेशाब रुकने लगता है और किडनी का काम रुक सकता है।
किडनी स्टोन के लक्षण
किडनी स्टोन बनने के कारण
यूरिन में मिनरल्स, एसिड और दूसरे तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड। अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएं और पानी की कमी हो जाए तो ये आपस में चिपक जाते हैं और क्रिस्टल बना लेते हैं। इससे स्टोन बनने लगता है।