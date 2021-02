नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और इस समय के बेस्ट आलराउंडरों में जिनकी गिनती होती है वो हार्दिक पांड्या है। उन्होंने ट्वीटर पर एक ​वी​डियो शेयर किया है। जिसमे उनके अपने संघर्ष के दौर का इंटरव्यू है। वो इस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे है कि मैं भारतीय टीम के लिए और अपनी घरेलू टीम के लिए ठीक वैसे खेलना चाहता हुं। जैसे इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनो भाई इन टीमों के लिए खेलते है।

Don’t ever underestimate the power of your dreams. Blessed and grateful 🙏 #IPLAuction always reminds me of just how far we’ve come 💪 pic.twitter.com/LYL1BeOfrN

