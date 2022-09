Double XL Teaser Released: सोनाक्षी और हुमा ने खोले ओवरसाइज कुर्ते के भीतर की तंग दुनिया के राज

Double XL Teaser Released: फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) और हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) की अपकमिंग फिल्म डबल एक्सएल (Double XL) का टीजर रिलीज हुआ है। फिल्म के टीजर को दोनों अभिनेत्रियों ने सोशल मीडिया (Social Media) पर फैंस के साथ शेयर किया है।

फिल्म के इस टीजर में की शुरुआत ही दोनों की बातों से होती है। एक जगह बैठकर दोनों एक्ट्रेसेस आपस में बात कर रही हैं। दोनों ओवर वेट नजर आ रही है।

दोनों एक ऐसे समाज से हैं जहां अक्सर एक महिला की सुंदरता या आकर्षण का अंदाजा उसके पतले होने से लगाया जाता है। टीजर में हुमा कुरैशी सोनाक्षी सिन्हा से कहती हैं कि ‘कैसे ओवरसाइज कुर्ते के भीतर की चर्बी भी दुनिया देख लेती है।

From fries to fun..all good things in life come in #DoubleXL sizes! 😉

A story of friendship and dreams filled with masti is coming in cinemas near you on 14th Oct 2022.#DoubleXL #baatmeinWAZANhai pic.twitter.com/U8HDyT3FW3

— Huma Qureshi (@humasqureshi) September 22, 2022