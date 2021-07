विश्व हिंदू परिषद ने डॉ. आरएन सिंह को चुना नया अध्यक्ष, संगठन में हुआ अहम बदलाव

नई दिल्ली। देश के प्रमुख सर्जन और पद्मश्री डॉक्‍टर रवींद्र नारायण सिंह को विश्‍व हिंदू परिषद का नया अध्‍यक्ष चुना गया है। फरीदाबाद के मानव रचना विश्‍वविद्यालय के सभागार में शनिवार को हुई वीएचपी की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक के दौरान यह फैसला लिया है। यह जानकारी विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने ट्वीट कर दी है। विहिप की केंद्रीय प्रबंधन समिति की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन संगठन में कई बदलाव किए हैं।

Padma shri Dr. R N Singh today elected as our new president.

