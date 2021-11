DRDO Apprentice Recruitment 2021: अप्रेंटिस के के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, कैंडिडेट्स ऐसे करें अप्लाई

सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (Center for Artificial Intelligence and Robotics) ने अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अंतर्गत कुल 34 पदों पर नियुक्तियां (Recruitment for 34 posts) होना है। ऐसे में जो उम्मीदवार ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, वे डीआरडीओ (DRDO) की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।