DRDO Recruitment 2022: डीआरडीओ ने 150 पदों पर निकाली भर्ती, आपके पास है ये डिग्री तो जल्द करें अप्लाई

भारत सरकार के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (Defense Research and Development Organization of Government of India) में150 पदों पर भर्ती निकली है। जिसके लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी 7 फरवरी तक DRDO की ऑफिशल वेबसाइट rac.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।