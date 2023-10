Drink this Drink for Natural Glow on Skin: स्किन पर नेचुरली ग्लो के लिए सुबह-सुबह पीएं ये ड्रिंक, होते हैं ये फायदे

Drink this Drink for Natural Glow on Skin: चमकती और हेल्दी स्किन पाने के लिए सुबह सुबह अगर आप इस ड्रिंक को शामिल करें। इसे पीने से न सिर्फ स्किन क्लीन होगी बल्कि हाईड्रेट और डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करती है। अगर आप सुबह सुबह दो लीटर पानी पीते है तो इससे शरीर की गंदगी को दूर करने में हेल्प मिल सकती है।

इससे स्किन साफ नजर आएगी। इतना ही नहीं ग्रीन टी पीने से भी बॉडी हाइड्रेट और डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करती है। इसके अलावा आप नींबू और शहद का सेवन करते है। इसे पीने से फंगस इंफेक्शन होने का खतरा कम करने में हेल्प कर सकता है।

इसमें विटामिन सी मौजूद होता है जो स्किन में ग्लो आता है। साथ ही स्किन के पोर्स साफ रखता है और मुंहासे कम होते है।इसे बनाने के लिए गुनगुने पानी में नींबू का रस और दो से तीन चम्मच शहद मिक्स कर लें। इसे पी लें।

इसके अलावा अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए खीरे और पालक का जूस भी पी सकते है।इसे बनाने के लिए एक छोटा खीरा ले और इसे अच्छे से छील लें। अब इसे मिक्सी में पालक के दस पत्तों के साथ थोड़ा पानी मिक्स करके पी लें। अब इसे एक गिलास में डालें और एक से दो चम्मच शहद भी मिला लें। इसे सुबह सुबह पीएं। इससे स्किन हाइड्रेट होगी साथ ही नेचुरली चमक आएगी।

आंवला न सिर्फ स्किन के लिए बल्कि बाल और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। आंवले में विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसका जूस पीने से स्किन और बालों में चमक आती है साथ ही कई फायदे होते है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो खून को साफ करता है। इससे पिग्मेंटेशन, दाग धब्बे और वेट भी कम होता है।

आंवले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। नमक मिलाकर दो घंटे के लिए रख दें। इसके बाद एक पैन में पानी और शहद को मिलाकर चाशनी बनाएं और उबालें। फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब जूस निकालने के लिए नमकीन आंवलो को साफ पानी से धोकर जूसर में डालें और अदरक का थोड़ा सा रस निचोड़ें। आंवले और अदरक के रस में थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला लें। इस मिश्रण को शहद मिलाकर बोतल में भरकर रख लें। और सुबह पीएं।