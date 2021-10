Drug case: नवाब मलिक ने शेयर किया समीर वानखेड़े का निकाहनामा, कैप्शन में लिखा, ‘फोटो ऑफ अ स्वीट कपल’

Drug case: ड्रग्स केस मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) एनसीबी (NCB) अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की निकाह की तस्वीर और निकाहनामा को सोशल मीडिया के जरिए जारी किया है। शादी की तस्वीर में वानखेड़े अपनी पहली पत्नी शबाना कुरैशी के साथ नजर आ रहे हैं।

बता दें कि, बीते कई दिनों से समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर नवाब मलिका (Nawab Malik) लगातर हमले कर रहे हैं। वानखेड़े (Sameer Wankhede) के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाने के बाद उन्होंने अब निकाह की तस्वीर और निकाहनाने की कॉपी जारी की है। उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा है- ‘फोटो ऑफ अ स्वीट कपल’।

नवाब मलिक (Nawab Malik) ने अपने ट्वीट में कहा कि वो साफ कर देना चाहते हैं कि मैं समीर दाऊद वानखेड़े के जिस मुद्दे को उजागर कर रहा हूं, वह उसके धर्म का नहीं है। उन्होंने कहा कि, मैं उन धोखाधड़ी को सामने लाना चाहता हूं, जिनके द्वारा उन्होंने आईआरएस की नौकरी पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और एक योग्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसके भविष्य से वंचित किया।

This is the 'Nikah Nama' of the first marriage of

'Sameer Dawood Wankhede' with Dr. Shabana Quraishi pic.twitter.com/n72SxHyGxe

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) October 27, 2021