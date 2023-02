नशे में धुत होकर ऊर्फी जावेद का सामान लेकर भागा कैब ड्राइवर, और फिर ...

मुंबई: अपने अतरंगी लुक के चलते आए दिन सुर्खियों में रहने वाली सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद (Urfi Javed) एक बार फिर सुखियों में नजर आ रहीं हैं लेकिन इस बार उर्फी अपनी ड्रेस को लेकर नहीं बल्कि अपने समान के चोरी होने के चलते खबरों में बनी हुई हैं।

आपको बता दें, दिल्ली में उनका सामान लेकर उबर ड्राइवर के भाग जाने के पश्चात् मंगलवार को उन्होंने उबर इंडिया से ‘लड़कियों की सुरक्षा के बारे में कुछ करने’ का अनुरोध किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया तथा उस दिन की पूरी घटना बताई।

ट्विटर पर अपने उबर ड्राइवर के बारे में लिखते हुए उर्फी ने बताया कि “दिल्ली में @UberINSupport @Uber के साथ सबसे खराब अनुभव रहा, 6 घंटे के लिए कैब बुक की, हवाईअड्डे के रास्ते में लंच करने के लिए रुकी, ड्राइवर मेरे सामान के साथ कार लेकर गायब हो गया। मेरे पुरुष मित्र के इंटरफेयर के पश्चात्, ड्राइवर 1 घंटे के बाद पूरी तरह से नशे में वापस आ गया ।

Had the worst experience with @UberINSupport @Uber in delhi,booked a cab for 6 hours,on my way to airport stopped to have lunch, the driver vanished with my luggage in the car. After interference from my male friend the driver came back completely drunk after 1 hour @Uber_India pic.twitter.com/KhaT05rsMQ

