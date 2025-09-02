  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण शारदा ने पार किया खतरे का निशान, सड़कें व गांव जलमग्न

बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण शारदा ने पार किया खतरे का निशान, सड़कें व गांव जलमग्न

जिले की तहसील पलिया क्षेत्र में शारदा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी अब सड़कों पर उतर आया है। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से सड़कें और गांव जलमग्न हो गए हैं। बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण जनपद की पलिया तहसील क्षेत्र में शारदा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखीमपुर खीरी। जिले की तहसील पलिया क्षेत्र में शारदा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी अब सड़कों पर उतर आया है। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ से सड़कें और गांव जलमग्न हो गए हैं। बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण जनपद की पलिया तहसील क्षेत्र में शारदा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नगला रोड पर बाढ़ का पानी भर जाने से आमजन को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ा।वहीं आजादनगर और बर्बाद नगर में भी शारदा का पानी घुस गया जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि बनबसा बैराज से करीब दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते नदी का बहाव और तेज हो गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए तटीय गांवों पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है।राजस्व और राहत विभाग की टीमें बाढ़ संभावित इलाकों में तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और नदी किनारे जाने से बचें और किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

पढ़ें :- पलिया तहसील में 'रेल नहीं तो वोट नहीं' के लगे नारे, उठी ब्रॉडगेज की मांग

मोटर बोट से जायजा लेने पहुँचे अधिकारी

मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने अधिकारी मोटर बोट पर सवार होकर बाढ़ ग्रस्त गांवों में पहुँचे। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने जनपद की तहसील पलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान पलिया के एसडीएम डॉ. अवनीश कुमार ने भी मोटर बोट से बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। एडीएम ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर उनका दुख-दर्द जाना और लंच पैकेट वितरित किए।एडीएम ने भानपुर खजुरिया, आजाद नगर, बर्बाद नगर, श्रीनगर मेला घाट और अतरिया गांव में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। एडीएम ने कहा कि प्रशासन हर पीड़ित तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत है और किसी भी परिवार को राहत से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। एडीएम ने मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों की गति तेज की जाए और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी नियमित की जाए।

रिपोर्ट : शुभम शक्ति धर त्रिपाठी, लखीमपुर खीरी

पढ़ें :- यूपी के इस जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से तीन सितंबर तक स्कूलों में लगा ताला, घरों में घुसा बाढ़ का पानी

