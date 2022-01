Budget 2022 Session -संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति कोविंद, बोले- भारत की वैक्सीन का दुनिया ने माना लोहा

Budget 2022 Session: संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई है। राष्ट्रपति दोनों सत्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। भारत को उसके अधिकार दिलाए। आजादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धा-पूर्वक स्मरण करता हूं।

रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का ये तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज़ लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन डोज़ देने वाले अग्रणी देशों में से एक हैं।

LIVE: President Kovind addresses both Houses of the Parliament https://t.co/GTU2TX7r2W

— President of India (@rashtrapatibhvn) January 31, 2022