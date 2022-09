Earthquake in Papua New Guinea : 7.6 की तीव्रत्रा से हिली धरती, सुनामी का अलर्ट

Earthquake in Papua New Guinea: पूर्वी पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) में रविवार की सुबह भूकंप के जबरदस्त झटके लगे हैं। 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है। कई इमारतों के नुकसान की खबर आ रही है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सुनामी की चेतावनी (Tsunami Alert) जारी की है। हालांकि, बाद में एजेंसी ने कहा कि अब खतरा टल चुका है।