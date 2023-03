Earthquake News : अब मध्य प्रदेश में ग्वालियर के करीब आया जोरदार भूकंप, जानें कितनी थी तीव्रता

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) में शुक्रवार सुबह 10:31 बजे रिक्टर स्केल पर 4.0 की तीव्रता (4.0 intensity on the Richter scale) वाला भूकंप (Earthquake) आया। इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ( National Centre for Seismology) ने दी है।