Mukhtar Ansari की पत्नी अफशां अंसारी के खिलाफ ED ने जारी किया लुक आउट नोटिस

यूपी (UP) के बांदा जेल (Banda Jail) में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी अफशां अंसारी (Afshan Ansari) के खिलाफ लुक आउट नोटिस (Look Out Notice) जारी किया है।