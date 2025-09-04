Shikhar Dhawan ED Summons: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को ED ने भेजा नोटिस, इस मामले में होगी पूछताछ

Shikhar Dhawan summoned by ED: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटिक जारी किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में तलब किया है। अधिकारियों ने धवन को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है, क्योंकि यह पता चला है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1x का प्रचार किया था। धवन से पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए थे। संघीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। यह जांच 1xBet नामक एक “अवैध” सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी थी।

ईडी ने रैना को अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापक कार्रवाई के तहत समन जारी किया था, जिनमें से कई का प्रचार मशहूर हस्तियों द्वारा किया जाता रहा है। बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने मई में राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) और प्रकाश राज (Prakash Raj) समेत 25 लोकप्रिय अभिनेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। दोनों अभिनेताओं ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार करते रहे हैं।