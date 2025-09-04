  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. Shikhar Dhawan ED Summons: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को ED ने भेजा नोटिस, इस मामले में होगी पूछताछ

Shikhar Dhawan ED Summons: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को ED ने भेजा नोटिस, इस मामले में होगी पूछताछ

Shikhar Dhawan summoned by ED: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटिक जारी किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Shikhar Dhawan summoned by ED: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन नए विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटिक जारी किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

पढ़ें :- पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना पहुंचे ईडी दफ्तर, अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज कराएंगे बयान

एक रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में तलब किया है। अधिकारियों ने धवन को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया है, क्योंकि यह पता चला है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1x का प्रचार किया था। धवन से पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष पेश हुए थे। संघीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। यह जांच 1xBet नामक एक “अवैध” सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी थी।

ईडी ने रैना को अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापक कार्रवाई के तहत समन जारी किया था, जिनमें से कई का प्रचार मशहूर हस्तियों द्वारा किया जाता रहा है। बता दें कि तेलंगाना पुलिस ने मई में राणा दग्गुबाती (Rana Daggubati) और प्रकाश राज (Prakash Raj) समेत 25 लोकप्रिय अभिनेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। दोनों अभिनेताओं ने किसी भी तरह के गलत काम से इनकार करते रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shikhar Dhawan ED Summons: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को ED ने भेजा नोटिस, इस मामले में होगी पूछताछ

Shikhar Dhawan ED Summons: पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को ED ने भेजा...

विराट कोहली ने चिन्नास्वामी भगदड़ पर तीन महीने बाद तोड़ी चुप्पी, बोले- जो दिन सबसे खुशहाल होना चाहिए था, वो एक दुखद घटना में बदल गया

विराट कोहली ने चिन्नास्वामी भगदड़ पर तीन महीने बाद तोड़ी चुप्पी, बोले-...

BCCI ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर राइट्स के लिए मांगे आवेदन, रुचि रखने वालों के सामने रखीं ये शर्तें

BCCI ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर राइट्स के लिए मांगे आवेदन,...

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध चुने जाने पर कही ये बात

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने संभाली MPCA अध्यक्ष की कुर्सी, निर्विरोध...

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बोले- बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को देखकर दिल टूट गया... मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं

टेस्ट कप्तान शुभमन गिल बोले- बाढ़ से तबाह हुए अपने पंजाब को...

एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने क्रिकेट को कहा अलविदा

एशिया कप स्क्वाड में नहीं मिली जगह तो दिग्गज पाकिस्तानी बल्लेबाज ने...