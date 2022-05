बीते दिन Jacqueline पर चला ED का चाबुक आज मना रही YOLO फाउंडेशन का फ़र्स्ट एयर सेलिब्रेशन

मुंबई: सुपरस्टार सलमान खान न सिर्फ इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट एक्टर है, बल्कि वह अपनी नेकदिली के लिए भी खूब पहचाने जाते है। लोगों के प्रति कई दफा दरियादिली दिखाकर भाईजान ने फैंस का दिल भी जीत चुके है। हालांकि, एक बार फिर बच्चों के प्रति सलमान खान का विनम्र अंदाज देखने के लिए मिल चुका है।

हाल ही में ही में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज के फाउंडेशन You Only Live Once (YOLO) के वन ईयर सेलिब्रेशन में पहुंचे, जहां बच्चों के साथ उनका दिलदार अंदाज देखने के लिए मिल चुका है। सोशल मीडिया पर भाईजान का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा है।

वीडियो में आप भी देख सकते है कि सलमान खान किस तरह जैकलीन के चैरिटेबल फाउंडेशन के बच्चों के साथ बहुत प्यार से ट्रीट करते रहे। वह छोटे-छोटे बच्चों संग बातें करते भी दिखाई दे रहे थे। इतना ही नहीं इस बीच भाईजान अपने फैंस से भी मिले और उन्होंने स्टेज पर वहां आए गेस्ट्स को संबोधित भी कर चुके है। इस बीच अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज एक्टर के साथ-साथ नज़र आई। वह पिंक टॉप के साथ व्हाइट शॉर्ट्स में बहुत प्रिटी नज़र आई।

वहीं सल्लू भाई ब्लू टी और डेनिम के साथ ब्लैक शर्ट पहने काफी डैशिंग नज़र आए। उनका ये वीडियो इंटरनेट पर फैंस द्वारा खूब पसंद किया जानें लगा है। वर्कफ़्रंट के बारें में बात की जाए तो सलमान जल्द ही कभी ईद कभी दीवाली फिल्म में दिखाई देने वाले है। जिसके साथ वह टाइगर 3 में कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के साथ भी दिखाई देने वाले है।