Most Expensive Mango : दुनिया के सबसे महंगे आम की खेती झारखंड के जामताड़ा होती है, एक किलो आम की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

दुनिया के सबसे महंगे आम (Most Expensive Mango in World) की खेती जामताड़ा में हो रही है। एक किलो आम की कीमत 2 लाख 70 हजार रुपये है। झारखंड के जामताड़ा में रहने वाले दो युवाओं ने विश्व के सबसे महंगे आम (Most Expensive Mango in World) ‘मियाजाकी’ (Miyazaki) को सफलतापूर्वक उगाया है। जापानी आम मियाजाकी (Miyazaki) की कीमत 2 लाख 70 हजार रुपये किलो है।