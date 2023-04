Eid2023: पूरे भारत में आज धूमधाम से मनायी जा रही है ईद, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा- ‘ईद मुबारक’

नई दिल्ली। आज भारत के कोने कोने और हर गली मोहल्ले से सेंवाई और पकवानों की महक फिजाओं में बह रही है। मौका है मुस्लिम समुदाय के मुख्य त्यौहार ईद का। ईद शनिवार को पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है।

शुक्रवार को अलविदा की नमाज अदा करने के बाद शाम को चांद देखने के बाद उलेमाओं ने ईद का ऐलान किया। देशभर में मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है।

Greetings on Eid-ul-Fitr. May the spirit of harmony and compassion be furthered in our society. I also pray for everyone’s wonderful health and well-being. Eid Mubarak!

— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2023