Electric Racing Car : IIT मद्रास के छात्रों ने बनाई पहली इलेक्ट्रिक रेसिंग कार, जानें खासियत

Electric Racing Car : बीते कुछ सालों में दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की मांग बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सभी देश पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) पर निर्भरता को कम करते हुए प्रदूषण में कमी लाना चाहते हैं। इसी बीच भारत के छात्रों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

Team @raftarformula from @iitmadras has unveiled the 'RFR 23' first electric formula racing car today. It is expected to show significant improvements in speed & lap times compared to earlier Internal Combustion Engine models as the electric drive delivers more power.@CFI_IITM pic.twitter.com/gQvTJ8ha7x

