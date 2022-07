Elephant Saves Man Life From Drowning: अपनी जान जोखिम में डाल कर हाथी के बच्चे ने, छोटी बच्ची की बचाई जान  

Elephant Saves Man Life From Drowning: आज कल के समय में जब कोई इंसान किसी परशानी में पड़ता है। तो लोग उसको निकालने के बजाय वीडियो बनता है। मानों इंसान के अंदर इंसानियत ही मर गई हो। लेकिन वहीं जानवरों में आज भी इंसानियत देखने को मिलता है।

This young elephant spots a man he thinks is drowning in the river, and rushes across to save him, so tenderly. We are so lucky to share the world with such creatures. They are so unlucky to share it with us. pic.twitter.com/BIyQSqJ5HU

— Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) September 15, 2019