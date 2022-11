एलन मस्क ने ट्विटर मे किए बड़े बदलाव ब्लू टिक वाले हो जाए सावधान

Elon Musk: ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क जब से ट्वीचर का भागदौड़ सभांले है। तब से वह लोगों के बिच में नई-नई स्किम लेकर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दुनिया के बारे में जानकारी का सबसे सटीक सोर्स बनने की जरूरत है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में चेतावनी भी दी कि अगर कोई पैरोडी अकाउंट है तो ये साफ लिखा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा।

Twitter needs to become by far the most accurate source of information about the world. That’s our mission.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022