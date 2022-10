Elon Musk perfume brand : एलन मस्क ने इस Perfume Brand को धरती की सबसे अच्छी खुशबू वाला बताया, जानिए कीमत

Elon Musk perfume brand: टेस्ला कंपनी के मालिक और विश्व के सबसे धनवान व्यक्ति एलन मस्क ने ‘Burnt Hair’ नाम से अपनी खुद की परफ्यूम लाइन लॉन्च की है। एलन मस्क ने Burnt Hair ब्रांड परफ्यूम को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉन्च किया है। मस्क ने इस परफ्यूम ब्रांड को धरती की सबसे अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम बताया है। परफ्यूम लॉन्च करने को लेकर एलन मस्क ने बीते सितंबर में ऐलान किया था। अब वह ब्रान्ड लेकर आ गए हैं।

एलन मस्क माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्वीटर की खरीद को लेकर लंबे समय से विवादों में हैं। वह अकसर ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं।

With a name like mine, getting into the fragrance business was inevitable – why did I even fight it for so long!?

— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022