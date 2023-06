Elon Musk ने भविष्यवाणी, बोले- 2024 के चुनाव में जोरदार जीत के साथ फिर से देश के राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप

नई दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Former US President Donald Trump) के खिलाफ गोपनीय दस्तावेजों को अपने पास गलत तरीके से रखने के मामले में मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। इसकी जानकारी ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने बताया कि मियामी की संघीय अदालत ने उन्हें समन भेजा है। अब ट्रंप को दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क (Elon Musk) का साथ मिला है।

एलन मस्क ने किया ट्रंप का समर्थन

गोपनीय दस्तावेज से जुड़े मामले में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर आरोप लगने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘ऐसा लग रहा है कि राजनीति में अन्य लोगों की तुलना में ट्रंप का पीछा करने में ज्यादा हित जुड़े हुए हैं। सबसे अहम बात ये है कि न्याय विभाग (Justice Department) इस बात का खंडन करे कि वह सामाजिक परिस्थिति देखकर कानून लागू नहीं करता क्योंकि अभी तो ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का न्याय विभाग (Justice Department) पर से विश्वास उठ जाएगा।’

BREAKING: Donald Trump to be indicted, summoned to appear in court on Tuesday pic.twitter.com/NLE9EPOUlH

— ALX 🇺🇸 (@alx) June 8, 2023