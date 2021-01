नई दिल्ली:एक्टर सुशांत सिंह राजपूत यदि आज होते तो वह अपना 35वां जन्मदिन मना रहे होते। सुशांत के निधन को करीब 8 महीने बीत चुके हैं। लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें भूला नहीं पाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की चाहने वालों में करोड़ों फैंस और तमाम बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं। जो आज सुशांत सिंह राजपूत की जन्मतिथि को सुशांत डे के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं।

आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनीवर्सरी पर तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने पोस्ट किया और एक्टर को अपने अपने तरीके से याद किया। कियारा आडवाणी, राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, अंकिता लोखंडे, सुशांत की बहन श्वेता से लेकर तमाम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। सभी ने सुशांत के साथ वाली फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया।

बता दें सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने पहले ही सोशल मीडिया पर लोगों से गुजारिश की थी कि आज के दिन को दुखी न होकर खुशी से सेलिब्रेट करें। श्वेता चाहती हैं कि एक्टर के जन्मदिन को एक अच्छी याद के तौर पर जश्न की तरह मनाया जाए। इसी राह में सभी ने कदम बढ़ाया और एक्टर को याद किया।

Dear Sushant, movie mafia banned you bullied you and harassed you, many times on social media you aksed for help and I regret not being there for you. I wish I didn’t assume you are strong enough to handle mafia torture on your own. I wish …

Happy Birthday dear one #SushantDay pic.twitter.com/xqgq2PBi0Y

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 21, 2021