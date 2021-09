ENG vs IND: चौथा टेस्ट मैच हारने के बाद इंग्लैंड ने टीम में किए ​बड़े बदलाव, इनको मिली जगह...

ENG vs IND: भारत (India) और इंग्लैंड (England) के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के चार मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत 2—1 से आगे है। वहीं, इस सीरीज को जीतने के लिए भारत अपना पूरा दमखम लगा देगा। वहीं, इंग्लैंड भी इस सीरीज को जीतने की कोशिश करेगी। पांचवे टेस्ट मैच (fifth test match) को लेकर इंग्लैंड ने टीम में बदलाव शुरू कर दिया है। इस सीरीज का पांचव और आखिरी टेस्ट मैच 10 सितंबर को खेला जाएगा।

England add Jos Buttler and Jack Leach to their squad for the fifth #ENGvIND Test, which begins on 10 September. pic.twitter.com/pX6Yk31tdI

— ICC (@ICC) September 7, 2021