डीनर करने के बाद भी आधी रात में लग जाती है भूख कुछ भी अनाप शनाप खाने की बजाय, इसे करें ट्राई

Eat this when you feel hungry at midnight: कई लोगो को समय बेसमय ही भूख लग जाती है। कुछ लोगो को तो आधी रात में ही भूख लग जाती है। कई बार रात में जल्दी खाना खा लेने से ऐसा होता है कि आधी रात में ही भूख लग जाती है। कुछ लोगो को तो सुबह सुबह आंख खुलते ही भूख (hungry ) लग जाती है। ऐसे में लोग कुछ भी अनहेल्दी खा लेते है।

अगर आपको खाना खाने के बाद भी समय बेसमय भूख लगती है तो आप इन चीजों खाकर भूख को शांत कर सकते है। रात का खाना खाने के बाद अगर आपको भूख लग रही हो तो आप भूख (hungry ) को शांत करने के लए सेब खा सकते है।

खाना खाने के बाद भी भूख (hungry ) लग रही हो तो जही का सेवन कर सकते है।इससे पेट भरा भरा लगता है।

इसके अलावा काजू, पिस्ता, अखरोट या अन्य ड्राईफ्रूट्स खाकर आप अपनी भूख को शांत कर सकते है।

डार्क चॉकलेट और पॉपकॉर्न खाने से भी आप अपनी भूख शांत किया जा सकता है।

बेरीज और सलाद खाने से भी खाना खाने के बाद की भी भूख शांत हो जाती है।