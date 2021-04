हर भारतीय सुरक्षित जीवन का हकदार, जरूरत और मर्जी को लेकर बहस करना हास्यास्पद: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के सभी नागरिकों के लिए कोरोना के टीके की पैरवी की है। उन्होंने बुधवार को कहा कि इस टीके की जरूरत को लेकर बहस करना हास्यास्पद है। गांधी ने कहा कि हर भारतीय सुरक्षित जीवन का मौका पाने का हकदार है। उन्होंने ‘कोविड वैक्सीन हैशटैग से ट्वीट किया,कि जरूरत और मर्जी को लेकर बहस करना हास्यास्पद है। हर भारतीय सुरक्षित जीवन का मौका पाने का हकदार है।

It’s ridiculous to debate needs & wants.

Every Indian deserves the chance to a safe life. #CovidVaccine

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 7, 2021