$ex और शाहरुख खान बिकता है..., नेहा धूपिया के बयान ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Neha Dhupia news : बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने फिल्म ‘पठान’ 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। फिल्म से शाहरुख का ये कमबैक काफी धमाकेदार रहा। यही वजह है कि फिल्म ने 4 दिन में ही 400 करोड़ का बिजनेस (400 crore Business in 4 days) कर लिया। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी शाहरुख खान (Shahrukh Khan) तारीफ करते नहीं थक रहे। इसमें एक्ट्रेस नेहा धूपिया (Neha Dhupia) भी शामिल हैं।

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने हाल ही में फिल्म ‘पठान’ को लेकर जमकर तारीफ की। एक्ट्रेस सुपरस्टार किंग खान की एक्टिंग की कायल हो गईं। लेकिन, इस बीच नेहा धूपिया का एक पुराना बयान फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने एक्ट्रेस की इस पर जमकर लताड़ लगाई।

20 years on, my statement rings true.

This is not an "actor's career" but a "King's reign"! #KingKhan @iamsrk 🙌 https://t.co/TMgPzpJed4

— Neha Dhupia (@NehaDhupia) January 28, 2023