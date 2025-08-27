  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Ex-Sri Lanka President Wickremesinghe :  श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

Ex-Sri Lanka President Wickremesinghe :  श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को मंगलवार को जमानत दे दी गई। उन्हें पद पर रहते हुए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ex-Sri Lanka President Wickremesinghe :  श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को मंगलवार को जमानत दे दी गई। उन्हें पद पर रहते हुए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट निलुपुली लंकापुरा ने 76 वर्षीय नेता को 50 लाख श्रीलंकाई रुपये की तीन ज़मानतों के साथ ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

पढ़ें :- अमेरिकी राष्ट्रपति का बिगड़ा मानसिक संतुलन! विशेषज्ञ बोले-डोनाल्ड ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के साफ दिखाई दे रहे हैं लक्षण

विक्रमसिंघे कोलंबो राष्ट्रीय अस्पताल (Wickremesinghe Colombo National Hospital) के गहन चिकित्सा कक्ष से, जहां उनका इलाज चल रहा है, वर्चुअली इस कार्यवाही में शामिल हुए। उनके वकीलों ने बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए जमानत पर रिहाई की मांग की, जबकि सरकारी वकीलों ने इस याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि मुकदमा पूरा होने तक उन्हें रिमांड हिरासत में रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अक्टूबर के अंत में फिर से होगी।

विक्रमसिंघे गिरफ्तार होने वाले पहले श्रीलंकाई पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के तहत भ्रष्टाचार के लिए जांच का सामना कर रहे दर्जनों उच्च पूर्व सरकारी और राजनीतिक नेताओं में सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार विरोधी मंच पर चुना गया था।

इसके पूर्व पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा कक्ष में हैं और उन्होंने दूर से ही अदालत की सुनवाई में भाग लिया।

पढ़ें :- 'तुम्हें किसी और के लिए जीनें की जरूरत नहीं...' ChatGPT ने नाबालिग को दी सुसाइड की सलाह, OpenAI के खिलाफ केस दर्ज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अमेरिकी राष्ट्रपति का बिगड़ा मानसिक संतुलन! विशेषज्ञ बोले-डोनाल्ड ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के साफ दिखाई दे रहे हैं लक्षण

अमेरिकी राष्ट्रपति का बिगड़ा मानसिक संतुलन! विशेषज्ञ बोले-डोनाल्ड ट्रंप फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के...

'तुम्हें किसी और के लिए जीनें की जरूरत नहीं...' ChatGPT ने नाबालिग को दी सुसाइड की सलाह, OpenAI के खिलाफ केस दर्ज

'तुम्हें किसी और के लिए जीनें की जरूरत नहीं...' ChatGPT ने नाबालिग...

दुनिया की सबसे अमीर सिंगर Taylor Swift ने रचाई सगाई, अंगूठी की कीमत जानकार उड़ जाएँगे आपके होश

दुनिया की सबसे अमीर सिंगर Taylor Swift ने रचाई सगाई, अंगूठी की...

Ex-Sri Lanka President Wickremesinghe :  श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

Ex-Sri Lanka President Wickremesinghe :  श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को भ्रष्टाचार...

Bare Necessities:बिना कपड़े 11 दिन का सफर, कीमत 43 लाख रुपए; न्यूड क्रूज को लेकर इतना क्रेज क्यों

Bare Necessities:बिना कपड़े 11 दिन का सफर, कीमत 43 लाख रुपए; न्यूड...

Vietnam Typhoon Kajiki :  मध्य वियतनाम में तूफान काजिकी का कहर , सात लोगों की मौत

Vietnam Typhoon Kajiki :  मध्य वियतनाम में तूफान काजिकी का कहर ,...