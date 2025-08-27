Ex-Sri Lanka President Wickremesinghe :  श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे को भ्रष्टाचार मामले में मिली जमानत

Ex-Sri Lanka President Wickremesinghe : श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को मंगलवार को जमानत दे दी गई। उन्हें पद पर रहते हुए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट निलुपुली लंकापुरा ने 76 वर्षीय नेता को 50 लाख श्रीलंकाई रुपये की तीन ज़मानतों के साथ ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

विक्रमसिंघे कोलंबो राष्ट्रीय अस्पताल (Wickremesinghe Colombo National Hospital) के गहन चिकित्सा कक्ष से, जहां उनका इलाज चल रहा है, वर्चुअली इस कार्यवाही में शामिल हुए। उनके वकीलों ने बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए जमानत पर रिहाई की मांग की, जबकि सरकारी वकीलों ने इस याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि मुकदमा पूरा होने तक उन्हें रिमांड हिरासत में रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अक्टूबर के अंत में फिर से होगी।

विक्रमसिंघे गिरफ्तार होने वाले पहले श्रीलंकाई पूर्व राष्ट्राध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के तहत भ्रष्टाचार के लिए जांच का सामना कर रहे दर्जनों उच्च पूर्व सरकारी और राजनीतिक नेताओं में सबसे प्रमुख हैं, जिन्हें पिछले साल भ्रष्टाचार विरोधी मंच पर चुना गया था।

इसके पूर्व पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था, कोलंबो नेशनल हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा कक्ष में हैं और उन्होंने दूर से ही अदालत की सुनवाई में भाग लिया।