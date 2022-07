Expansion of Maharashtra Council of Ministers Soon : एकनाथ शिंदे गुट के साथ विभाग बंटवारे पर बनी सहमति

महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद का विस्तार जल्द (Expansion of Maharashtra Council of Ministers Soon) होने जा रहा है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट (Eknath Shinde faction) के साथ विभाग बंटवारे पर पूरी सहमति बन चुकी है।